3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
СМИ: В Германии журнал Compact запретили из-за интервью Захаровой
Власти закрыли общественно-политический журнал Compact, который взял интервью у Марии Захаровой. В редакции прошли обыски, имущество издания арестовано, заморожены счета, закрыты все интернет-подразделения.
По заявлению МВД, журнал стал "рупором правоэкстремистской сцены" и "пропагандирует ненависть к евреям, мигрантам и парламентской демократии". Главный редактор, правда, указывает, что репрессии обрушились на Compact сразу после интервью с представителем российского МИД. Уничтожили журнал как раз в канун парламентских выборов - журналисты считают, что они могли серьезно увеличить шансы на триумфальную победу движения "Альтернатива для Германии". Между тем, Конституция ФРГ гарантирует гражданам свободу слова, а закрывать СМИ положено лишь по решению суда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов