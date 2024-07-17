СМИ: В Германии журнал Compact запретили из-за интервью Захаровой

Власти закрыли общественно-политический журнал Compact, который взял интервью у Марии Захаровой. В редакции прошли обыски, имущество издания арестовано, заморожены счета, закрыты все интернет-подразделения.



По заявлению МВД, журнал стал "рупором правоэкстремистской сцены" и "пропагандирует ненависть к евреям, мигрантам и парламентской демократии". Главный редактор, правда, указывает, что репрессии обрушились на Compact сразу после интервью с представителем российского МИД. Уничтожили журнал как раз в канун парламентских выборов - журналисты считают, что они могли серьезно увеличить шансы на триумфальную победу движения "Альтернатива для Германии". Между тем, Конституция ФРГ гарантирует гражданам свободу слова, а закрывать СМИ положено лишь по решению суда.