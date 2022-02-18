СМИ: в центре Донецка прогремел мощный взрыв

"Около 19:00 мск взорвана машина на парковке возле здания Дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале управления народной милиции ДНР.