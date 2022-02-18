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СМИ: в центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства,сообщает РИА "Новости".

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Автомобиль взорвался в пятницу на парковке Дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Около 19:00 мск взорвана машина на парковке возле здания Дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале управления народной милиции ДНР.

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