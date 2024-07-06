О зверствах иностранных легионов, воюющих в Украине, становится известно все больше.

"Нью-Йорк Таймс" пишет о том, что в ВСУ воюет подразделение иностранных добровольцев, расстреливавшее пленных россиян.

В частности, речь идет о разведроте Chosen Company, которая, как утверждается, воюет в составе 59-й бригады ВСУ. Возглавляет отряд отставной американский военный Райан О'Лири. Авторы публикации ссылаются на сообщение немецкого военного медика, который принимал участие в боях, но после убийств решил обнародовать эти ужасающие факты.