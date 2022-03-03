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СМИ: в Украине перестал работать правительственный интернет

Как сообщает ряд СМИ, хакеры взломали все 755 сайтов органов власти Украины. Весь правительственный интернет в Украине перестал работать.

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