Британцам не до первоапрельских шуток. "Жестокое 1 апреля" и "Боль в газе". СМИ Британии пестрят материалами о резком повышении цен в стране. Значительно увеличились даже счета за воду. Первоапрельский взлет стоимости практически на все уже провозгласили кризисом уровня жизни. При этом газета The Sun винит в ситуации почему-то президента России. Якобы Владимир Путин "шантажирует повышением цен на газ". Однако напомним, поставки российских энергоносителей запретили сами же англичане.