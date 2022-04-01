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СМИ Великобритании пестрят заголовками: "Жестокое 1 апреля" и "Боль в газе"
Британцам не до первоапрельских шуток. "Жестокое 1 апреля" и "Боль в газе". СМИ Британии пестрят материалами о резком повышении цен в стране. Значительно увеличились даже счета за воду. Первоапрельский взлет стоимости практически на все уже провозгласили кризисом уровня жизни. При этом газета The Sun винит в ситуации почему-то президента России. Якобы Владимир Путин "шантажирует повышением цен на газ". Однако напомним, поставки российских энергоносителей запретили сами же англичане.
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