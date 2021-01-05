СМИ: военное положение грозит США

Военное положение может грозить США, сообщают американские СМИ. Его якобы введет Дональд Трамп, который по всей видимости готов пойти на что угодно, чтобы остаться в Белом доме. А военное положение позволит и дальше находиться у власти на неопределенно долгий срок. Издание Newsweek, ссылаясь на свои источники, заявляет об активных переговорах между Белым домом и Пентагоном. И даже военные не знают, чего ждать в ближайшие недели. Трамп по-прежнему не признает поражение на президентских выборах. Сегодня он заявил, что выиграл их, и призвал всех дождаться новых данных, которые появятся в ближайшее время. При этом ожидается, что уже завтра конгресс США официально признает победу Джозефа Байдена.



