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СМИ Японии прокомментировали решение РФ о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия
Решение Российской Федерации разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси - это ответ на усиление военной помощи Украине со стороны Запада. Такое мнение в воскресенье выразили японский телеканалNHKи основные японские газеты. Об этом сообщает ТАСС.
"Цель [решения], судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины", - отмечает японское общественное телевидение. Крупнейшая японская газетаYomiuriв свою очередь также выражает мнение, что решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии призвано сдержать поставки нового вооружения со стороны США и Европы на Украину. Издание полагает, что в Москве испытывают обеспокоенность в связи с возможным контрнаступлением Киева с использованием новейшего иностранного вооружения, включая западные танки.
Ведущая деловая газета страныNikkeiтакже полагает, что решение президента РФ Владимира Путина напрямую связано с желанием оказать давление и сдержать поставки западного вооружения на Украину. Аналогичное мнение выразила и общенациональная газетаAsahi.
© AP Photo / Andy Wong, File
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