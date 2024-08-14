СМИ: Запад будет призывать Киев к миру

Киев будут призывать к миру даже в случае проигрыша Трампа на выборах, информирует Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. В публикации уточняется, что при нынешнем уровне западной военной поддержки и внутренней мобилизации ресурсов у Украины нет жизнеспособного пути к победе. При этом авторы публикации утверждают, что Киев знает, что на него будут оказывать все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта.