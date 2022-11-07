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СМИ: Запад обсуждает условия возможного мира между Россией и Украиной
Страны Запада обсуждают, какими могли бы быть условия мира между Украиной и Россией, однако пока не собираются настаивать на его скорейшем заключении, пишет ТАСС со ссылкой на газетуThe Wall Street Journal.
"Вашингтон и его союзники не видят в скором времени особенных перспектив переговорного урегулирования на Украине, учитывая, как высоки ставки для Москвы и Киева, уверенность каждой из сторон в возможности победы в этой войне, - пишет газета. - Представители западных стран поясняют в связи с усилением риторики (в пользу переговоров - прим. ТАСС),это делается для того, чтобы убедить внутреннюю аудиторию, что руководство стран сосредоточено на достижении справедливого мира".
Издание также отмечает, что некоторые западные страны обеспокоены инициативами, которые выдвигались ранее Германией и Францией, об организации возможных переговоров, однако в целом единство Запада, указывает газета, по украинскому вопросу в настоящее время удается сохранить. Противоречия могут возникнуть позднее, добавляет WSJ, если, к примеру, "Украина решит бойкотировать переговоры до полного возвращения всех территорий, включая Крым".
Фото:БелТА
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