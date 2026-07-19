Стихия ополчилась на Нью-Йорк, где 19 июля должен пройти матч за мировую футбольную корону: игра должна стартовать в пригороде Большого Яблока Ист-Ратерфорде.

Впрочем, судьба матча неизвестна: город окутал непроглядный смог. По словам медиков, полтора часа физической нагрузки в таких условиях равны выкуренной пачке сигарет. Однако футбольные чиновники матч не отменяют и не переносят, по крайней мере, пока.

Но Нью-Йорку досталось не только от огня, но и от иной стихии - от воды. На город обрушился чудовищный силы ливень. Улицы пригородов затоплены, потоки хлынули в тоннели метро. Утонули сотни автомобилей, кое-где погрузились в пучины подвалы и даже первые этажи зданий.

При этом на концентрации смога дожди никак не сказались. Как ни относись к приметам, но тут сложно не увидеть руку провидения, которому почему-то не мил большой футбол.