Смог окутал Куала-Лумпур - столицу Малайзии

Из-за густого облака дыма едва видны одни из самых высоких в мире небоскребов - башни-близнецы Петронас. Закрыты сотни школ. Чтобы вызвать искусственный дождь, провели засев облаков. Смог возник из-за пожаров в соседней Индонезии, где огонь уничтожил свыше 300 тысяч гектаров леса на островах Калимантан и Суматра. Из-за длительной засухи уровень загрязнения воздуха в Юго-Восточной Азии в этом году особенно высок.