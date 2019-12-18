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Смотрители заповедника в Китае помогают лебедям перенести зимовку

Восхитительные кадры пришли из китайского национального парка Манас. Смотрители заповедника помогают лебедям перенести зимовку и ежедневно подкармливают их свежей кукурузой. В этом году на местных озерах осели более 600 птиц. Резкое похолодание серьезно осложнило жизнь пернатых.

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