Смотрители заповедника в Китае помогают лебедям перенести зимовку

Восхитительные кадры пришли из китайского национального парка Манас. Смотрители заповедника помогают лебедям перенести зимовку и ежедневно подкармливают их свежей кукурузой. В этом году на местных озерах осели более 600 птиц. Резкое похолодание серьезно осложнило жизнь пернатых.



