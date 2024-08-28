Сможет ли Евросоюз заниматься подготовкой солдат ВСУ в Украине

Для руководства Евросоюза составлено объемное экспертное заключение насчет возможности подготовки украинских военных в самой Украине. Главное, что беспокоит Брюссель, пишет журнал "Политико", - необходимость избегать рисков и при этом реализовать все стратегические преимущества отправки инструкторов в помощь ВСУ.

Меж тем это означало бы более широкое вовлечение европейцев в украинский конфликт и чревато самой масштабной эскалацией.

Факт На сегодня европейские специалисты подготовили 60 тыс. солдат ВСУ.

Американские издания сообщают в свою очередь, что переданные Киеву истребители F-16 оснащены новейшей системой радиоэлектронной борьбы, такой пока нет ни у кого у союзников США по НАТО. Это, впрочем, не делает самолеты неуязвимыми. В украинских источниках появились сведения, что первый из F-16 уничтожен российской ракетной атакой.