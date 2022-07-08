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Сможет ли Германия вернуться к угольной энергетике - нет ни специалистов, ни запчастей
Бундескабинет распорядился подготовить угольные электростанции к повторному открытию: в настоящее время они законсервированы во исполнение требований "зеленого" лобби. Выяснилось, правда, что в стране нет персонала, минеральных ресурсов и запчастей для ремонта станций - возвращение в строй угольных ТЭС будет представлять собою трудноразрешимую проблему. В этом смысле выглядят излишне оптимистичными прогнозы вице-канцлера Хабека,он пообещал гражданам, что их годовые энергосчета потяжелеют на тысячу евро и больше.
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