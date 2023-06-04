Смытые дома, затопленные подвалы - сильные дожди обрушились на Турцию

Обильные осадки обрушились на столицу Турции. В нескольких районах Анкары затоплены подвальные помещения и первые уровни жилых зданий.

В Сети активно разлетаются кадры того, как вода льется из окон многоэтажек. Улицы превратились в бурлящие реки. Вода смывала все на своем пути и в городе Кастамону.