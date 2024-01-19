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Смывает ли вода грехи? Крещение в Украине стало поводом для конфликта

В Украине даже празник Крещения стал поводом для конфликта граждан с властями. Местные раскольники, которым покровительствует официальный Киев, пытаются убедить верующих отказаться от купаний. Неканоническая ПЦУ заявляет, что в этот день вода грехи не смывает. Она их будто бы смывала две недели назад, когда Крещение отмечали по григорианскому календарю.

Но православный праздник остался в Украине самым популярным запросом в поисковиках. Похоже, украинцы к сеятелям религиозных раздоров прислушиваются менее охотно, чем к велениям православной традиции.

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