Смывает ли вода грехи? Крещение в Украине стало поводом для конфликта

В Украине даже празник Крещения стал поводом для конфликта граждан с властями. Местные раскольники, которым покровительствует официальный Киев, пытаются убедить верующих отказаться от купаний. Неканоническая ПЦУ заявляет, что в этот день вода грехи не смывает. Она их будто бы смывала две недели назад, когда Крещение отмечали по григорианскому календарю.