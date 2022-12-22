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Сначала поцелуи, потом трезвый расчет - пакет военной помощи Киеву на $45 млрд пока не утвержден
Улетел, но надеется вернуться. СМИ обсуждают гастроль политического актера Зеленского за океан. Теплый прием киевлянина в американском Конгрессе еще ничего не означает, уверены обозреватели издания "Политико". Конгрессмены-республиканцы пока не готовы взять на себя обязательства по продлению финансовой помощи Украине. Слишком велики опасения по поводу того, пойдут ли деньги по назначению. В итоге - голосование за быстрое продвижение пакета помощи Киеву на 45 млрд долларов, которую обещает Байден, отложили буквально спустя несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне. И на его отрепетированную речь про "инвестиции в глобальную безопасность и демократию" далеко не все отреагировали аплодисментами, а демонстративно смотрели в свои телефоны. Впрочем, поцелуй со спикером Нэнси Пелоси при передаче украинского флага в дар Конгрессу без внимания не остался.
Оговорка по Фрейду
Как оценивают деятельность киевского режима за океаном? Типичную оговорку по Фрейду допустила переводчик Белого дома. Во время совместной пресс-конференции Зеленского с Байденом переводчица перепутала слово "страна" со словом "преступления" - получилось весьма красноречиво: "Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений, для нашей страны".
Вызов "на ковер"
Визит Зеленского в Белый дом политологи и журналисты справедливо окрестили "вызовом на ковер" к американской администрации. Зеленский необходим Белому дому как свидетель, восхваляющий Байдена и его поддержку "свободы и демократии".
Он даже не приехал требовать, его привезли те, кому эта финансовая помощь в результате и пойдет, те, кому эти деньги потом вернутся на условную базу - и в военном, и в переносном смысле этого слова. Они вытащили его туда, как куклу, показали всем, обратно положили в самолет и отправили
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