Сначала поцелуи, потом трезвый расчет - пакет военной помощи Киеву на $45 млрд пока не утвержден

Улетел, но надеется вернуться. СМИ обсуждают гастроль политического актера Зеленского за океан. Теплый прием киевлянина в американском Конгрессе еще ничего не означает, уверены обозреватели издания "Политико". Конгрессмены-республиканцы пока не готовы взять на себя обязательства по продлению финансовой помощи Украине. Слишком велики опасения по поводу того, пойдут ли деньги по назначению. В итоге - голосование за быстрое продвижение пакета помощи Киеву на 45 млрд долларов, которую обещает Байден, отложили буквально спустя несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне. И на его отрепетированную речь про "инвестиции в глобальную безопасность и демократию" далеко не все отреагировали аплодисментами, а демонстративно смотрели в свои телефоны. Впрочем, поцелуй со спикером Нэнси Пелоси при передаче украинского флага в дар Конгрессу без внимания не остался.