3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Снег на кактусах. Сильная метель обрушилась на город Флагстафф в Аризоне
Снег на кактусах. Самая сильная метель за более чем сто лет обрушилась на город Флагстафф в Аризоне. Толщина снежного покрова в аэропорту приближалась к метру. Городские власти объявили чрезвычайное положение. Полиция штата сообщила, что за 24 часа получила около четырех сотен просьб о помощи от водителей, которые застряли в сугробах на дорогах. Сегодня в городе, говорят метеорологи, опять будет снегопад.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все