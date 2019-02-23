Снег на кактусах. Сильная метель обрушилась на город Флагстафф в Аризоне

Снег на кактусах. Самая сильная метель за более чем сто лет обрушилась на город Флагстафф в Аризоне. Толщина снежного покрова в аэропорту приближалась к метру. Городские власти объявили чрезвычайное положение. Полиция штата сообщила, что за 24 часа получила около четырех сотен просьб о помощи от водителей, которые застряли в сугробах на дорогах. Сегодня в городе, говорят метеорологи, опять будет снегопад.