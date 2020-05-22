ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Снег в Антарктике становится ярко-зелёным из-за глобального потепления.

Снег в Антарктике становится ярко-зелёным из-за глобального потепления.

Повышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает следить за распространением "зеленого снега".

"Это значительный прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктике и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее", — сказал учёный Кембриджского университета Мэтт Дейви.

фото: Nature Communications

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все