Снег в Сахаре

Япония переживает испытание снежной стихией. Под погодным ударом - север и центр страны. Правительство уже решило оказать экстренную финансовую помощь районам, где не хватает ресурсов для уборки снега. Власти обеспокоены большим количеством жертв стихии. Свыше 60 человек, большинство из которых пожилые, погибли во время уборки снега с крыш своих домов.

