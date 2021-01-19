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Снег в Сахаре

Япония переживает испытание снежной стихией. Под погодным ударом - север и центр страны. Правительство уже решило оказать экстренную финансовую помощь районам, где не хватает ресурсов для уборки снега. Власти обеспокоены большим количеством жертв стихии. Свыше 60 человек, большинство из которых пожилые, погибли во время уборки снега с крыш своих домов.

Интернет-пользователи сообщают об очередных нетипичных осадках в Сахаре. Насладиться экзотическими видами североафриканской зимы в пустыню спешат туристы и фотографы.

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