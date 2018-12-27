Снегопад и дожди в Украине, сильные морозы в России

В Украине более ста населенных пунктов остаются без света из-за непогоды. На ряд областей обрушились снегопад и дожди. Стихия сопровождалась сильными порывами ветра. Основной удар пришелся на Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, Донецкую и Черновицкую области. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.



Сильные морозы и в России. В Приангарье столбики термометра опустились до 40-градусной отметки. Но аномальный холод не испортил россиянам праздничного настроения. Жители спешат по делам и готовятся к Новому году. Синоптики ожидают потепления к пятнице, а пока в МЧС призвали граждан отказаться от дальних поездок.

