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Снегопад обрушился на Лас-Вегас

Кадры сильного снегопада в Лас-Вегасе. Исходя из заявлений синоптиков, настолько обильные снежные осадки являются аномалией для штата Невада. В некоторых окрестностях Лас-Вегаса толщина снежного покрова достигает 76 миллиметров, когда относительной нормой для штата является 13.

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