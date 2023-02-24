Снегопад обрушился на Лас-Вегас

Кадры сильного снегопада в Лас-Вегасе. Исходя из заявлений синоптиков, настолько обильные снежные осадки являются аномалией для штата Невада. В некоторых окрестностях Лас-Вегаса толщина снежного покрова достигает 76 миллиметров, когда относительной нормой для штата является 13.