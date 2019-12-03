Снегопад в Будапеште привел к хаосу на дорогах

Первый за эту зиму обильный снегопад в столице Венгрии привел к хаосу и пробкам на магистралях, а также вызвал задержки авиарейсов. Кроме того, поезда опаздывали более чем на два-три часа, а некоторые и вовсе были отменены. Из-за заснеженных дорог городской транспорт также работал с перебоями. Одну из линий метро Будапешта пришлось временно закрыть.



