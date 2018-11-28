Снегопад в Москве усложнил ситуацию на дорогах

Москва страдает из-за снегопада. Со вчерашнего вечера ситуация на дорогах сложная. Город стоял в десятибалльных пробках, а в аэропортах отменяли и задерживали десятки рейсов. Спецтехника уже приступила к расчистке улиц и дорог.