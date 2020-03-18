Снегопад в Неваде стал причиной не менее 18 ДТП

Пострадавших нет. Полиция штата призывает водителей быть предельно внимательными. На дорогах местами метровые сугробы. Снегопад начался еще в выходные. И, по словам метеорологов, сегодня холодный фронт не отступит. Потепления в Неваде ждут ближе к концу недели.