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Снегопад в Неваде стал причиной не менее 18 ДТП

Пострадавших нет. Полиция штата призывает водителей быть предельно внимательными. На дорогах местами метровые сугробы. Снегопад начался еще в выходные. И, по словам метеорологов, сегодня холодный фронт не отступит. Потепления в Неваде ждут ближе к концу недели.

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