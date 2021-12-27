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Снегопад в Японии, арктические морозы в Канаде, в Испании - уборка пепла после извержения вулкана

Отмена десятков авиарейсов и перебои с транспортом - в Японии прошли небывалые снегопады. За сутки в некоторых районах выпало более 70 сантиметров осадков - это абсолютный рекорд. В префектуре Сига прямо в электричке ночь были вынуждены провести около 190 пассажиров из-за заметенных снегом путей.

Арктические морозы в Канаде

Зима крепчает и в Канаде - арктический циклон принес сильнейшие морозы в центральную часть страны. В провинции Саскачеван столбики термометров опустились до минус 50 градусов. В нескольких городах объявлено штормовое предупреждение.

Уборка пепла после извержения вулкана

На испанском острове Пальма военные приступили к уборке пепла. В субботу власти объявили об окончании извержения вулкана после 10 дней отсутствия лавовых потоков или других признаков сейсмической активности. За три месяца остров изменился до неузнаваемости - лава накрыла свыше 1200 гектаров земли, разрушила более 1600 строений и большинство жилых домов, уничтожила виноградники и банановые плантации. От лавы пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.

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