Снегопад в Японии, арктические морозы в Канаде, в Испании - уборка пепла после извержения вулкана

Отмена десятков авиарейсов и перебои с транспортом - в Японии прошли небывалые снегопады. За сутки в некоторых районах выпало более 70 сантиметров осадков - это абсолютный рекорд. В префектуре Сига прямо в электричке ночь были вынуждены провести около 190 пассажиров из-за заметенных снегом путей.

Арктические морозы в Канаде

Зима крепчает и в Канаде - арктический циклон принес сильнейшие морозы в центральную часть страны. В провинции Саскачеван столбики термометров опустились до минус 50 градусов. В нескольких городах объявлено штормовое предупреждение.

Уборка пепла после извержения вулкана