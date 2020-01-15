Снегопад вызвал сход лавин в Пакистане и Исландии

В Гималаях сильные снегопады привели к сходу лавин. Не менее 70 погибших. В Кашмире (Пакистан) под завалами погибли 55 человек, а в соседнем Афганистане сообщают о 15 жертвах. Снежная стихия бушует по стране с воскресенья. В пострадавших районах введено чрезвычайное положение.



Неспокойно и на севере Европы. В Исландии этой ночью обрушились 3 снежные лавины, которые заблокировали дороги. Около 4 тысяч человек несколько часов не могли покинуть международный аэропорт Кефлавик. Объявлена чрезвычайная ситуация.



