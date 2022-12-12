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Снегопады блокировали движение на автотрассах Великобритании
Туман и снегопады привели к отменам десятков авиарейсов в Лондоне. В одном только Хитроу остановили полсотни вылетов. Скорость движения на дорогах Лондона не превышает десяти километров в час. Ситуация усугубляется тем, что снег в британской столице выпадаетне каждый год, поэтому лишь единицы автолюбителей устанавливают зимнюю резину. Число вызовов с просьбой оказать помощь на дороге резко выросло - на 65 %.
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