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Снегопады на восточном побережье США спровоцировали отмену более двух тысяч рейсов

Еще почти три с половиной тысячи задержаны. Стихия сказывается не только на авиасообщении. В Канзасе закрыты школы, ряд фабрик и госучреждений. В Нью-Йорке жителям рекомендуют не покидать дома, а в Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайного положения.

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