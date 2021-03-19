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Снегопады обрушились на юго-запад Сербии
Осадки не прекращались два дня. В некоторых местах высота сугробов достигает полутора метров. Особенно пострадала сельская местность. Ряд деревень отрезан от мира, отключилось электричество. Ситуация усугубляется сильным ветром.
Не лучше и в Румынии. Снежный покров в некоторых районах достигает 80 сантиметров. В стране нарушено железнодорожное сообщение. На многих трассах заторы из-за поваленных деревьев. Метеорологи выпустили оранжевый код предупреждения о дальнейших сильных снегопадах в горных районах 14 графств. А на остальной части страны ожидаются мощные ливни.
Штормовая волна в США
Непогода обрушилась и на южные штаты США. Сильные ветры, ливни и грозы наблюдаются от Арканзаса до Алабамы, где за прошедшие сутки зафиксировано 17 торнадо. Кадры разрушений - можно наблюдать с дрона.
Сообщения о поврежденных домах, поваленных деревьях и проблемах на линиях электропередачи поступают из разных штатов. По данным Fox News, более 70 тысяч домов и предприятий остались без света.
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