Снегопады в США и Японии

Зима спешит показать свой характер. Сильные снегопады в США. Традиционно жаркие штаты Калифорния и Невада утопают в сугробах. Западная часть страны во власти сильной метели. Из-за удара стихии власти перекрыли местные автомагистрали. Экстренно открылись спецпункты для обогрева застрявших автомобилистов. Десятки рейсов отменены, более сотни задержаны.



Зимний удар застал врасплох и японцев. Снегопад обрушился на западное побережье страны. Показатели осадков превышены в два раза. В префектуре Ниигата зафиксировано 115 сантиметров снежного покрова. В регионе также отменили авиарейсы, приостановлено движение поездов.