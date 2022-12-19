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Снегопады в Японии - без света остались тысячи домов

Сильный снегопад в Японии: из-за аварии в энергосистеме остались без света 16 тысяч домов. Больше всего досталось префектурам Саппоро и Хоккайдо: из-за снежных заносов парализовано движение по скоростным автотрассам.

Спецтехника ведет неравный бой с сугробами на улицах и тротуарах. Глубина снежных наметов достигает полуметра.

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