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Снегоуборщик засыпал ребенка на Камчатке
Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, пишет РИА Новости.
Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку.
ЧП случилось вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение.
Прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.
Фото:pixabay.com
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