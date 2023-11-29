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Снежная буря накрыла США

В Америке бушует снежная буря. Под ударом стихии северные штаты - Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвания. Движение на трассах парализовано, на дорогах - масштабные аварии.

Во многих городах закрыты школы и детские сады. Жителей призвали оставаться дома.

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