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Снежная буря в США оставила без света 3 миллиона человек

На северо-западе США без доступа к электричеству остались 3 миллиона человек. Особенно пострадал Техас. Причины блэкаута - снежная буря, похолодание и ненадежность мощностей. Из-за морозов резко возросло потребление электричества: в Техасе даже нынешние минус 5 - большая редкость. При этом многочисленные ветрогенераторы выходят из строя - они не рассчитаны на работу в условиях низких температур. Поскольку в США «зеленая энергетика» обеспечивает четверть потребностей в электричестве, в Техасе просто не нашлось тепловых станций, которые могли бы подменить выбывающие из строя ветряки. В пострадавших регионах возможны веерные отключения электричества.

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