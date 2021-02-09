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Снежная стихия: шторм в Европе, снежная лавина в США, челлендж в Канаде
Зимнее ненастье накрыло Европу
Сильнейший за последние 10 лет снежный шторм "Дарси" бушует в Европе. В Великобританию он принес обильные снегопады и холодные ветры. Закрыты школы и центры вакцинации.
Несколько дней засыпает и Германию. На дорогах - транспортный коллапс. Местами сугробы более полутора метров высотой. Частично приостановлено движение поездов. А в некоторых районах из-за морозов пришлось закрыть детские сады.
В Украине из-за снежных заносов закрывают трассы для грузового транспорта, аэропорты задерживают рейсы. Из-за сильного ветра и налипания снега обесточены почти триста населенных пунктов.
В США туристы сняли сход лавины
А в США на видео попал момент схода лавины в штате Юта. Снежная волна на огромной скорости надвигается на группу туристов. Одному из них удалось снять происходящее, прежде чем снег накрыл его и других. Чудом никто не пострадал.
Морозный челлендж
Завораживающие кадры пришли и из Канады: в сильные морозы, до минус 49-ти, жители страны вовсю поддерживают челлендж, в котором превращают брызги кипятка в нечто необыкновенное.
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