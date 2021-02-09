Снежная стихия: шторм в Европе, снежная лавина в США, челлендж в Канаде

Зимнее ненастье накрыло Европу

Сильнейший за последние 10 лет снежный шторм "Дарси" бушует в Европе. В Великобританию он принес обильные снегопады и холодные ветры. Закрыты школы и центры вакцинации.

Несколько дней засыпает и Германию. На дорогах - транспортный коллапс. Местами сугробы более полутора метров высотой. Частично приостановлено движение поездов. А в некоторых районах из-за морозов пришлось закрыть детские сады.

В Украине из-за снежных заносов закрывают трассы для грузового транспорта, аэропорты задерживают рейсы. Из-за сильного ветра и налипания снега обесточены почти триста населенных пунктов.

В США туристы сняли сход лавины

А в США на видео попал момент схода лавины в штате Юта. Снежная волна на огромной скорости надвигается на группу туристов. Одному из них удалось снять происходящее, прежде чем снег накрыл его и других. Чудом никто не пострадал.

Морозный челлендж