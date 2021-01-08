Снежная зима в Европе

Европу замело снегом! В Испании почти на всей территории из-за осадков объявили режим тревоги. В Мадриде столько снега не видели более 10 лет.



В Италии сугробами покрылись северные и центральные регионы страны. Некоторые населенные пункты оказались под двухметровым слоем снега - техника не успевает очищать дороги. Синоптики предупреждают - в ближайшие дни осадки не прекратятся.



