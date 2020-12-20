Снежное нашествие

Как в известном советском кинофильме: "Это Турция, там тепло". В других уголках планеты господствует белая зима - настоящая.



Снежный коллапс на северо-востоке Соединенных Штатов. Чрезвычайной ситуацией разгул стихии, а с ним 60-сантиметровые сугробы снега стали для Пенсильвании и Нью-Джерси. Нью-йоркские школы перевели на дистанционное обучение. Из-за снегопада в аэропорту штата отменили серию рейсов. Скорость ветра поднялась до 80 км в час. Такие показатели серьезная перегрузка для линий электропередачи.



Снегопады окутали и Японию. Рекордное количество осадков, в несколько метров, фиксируют на территориях северных регионов. В белом плену оказались наземный транспорт, заблокированный на дорогах, также было приостановлено внутреннее авиасообщение. Тысячи домов в префектурах Ниигата и Хего и вовсе лишились электричества. Сообщается и о пострадавших от непогоды. Силы властей брошены на устранение последствий. Договориться с природой попытается кризисный штаб.