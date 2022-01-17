Снежные бури на американском юге: счет аварий идет на тысячи

Мощные снегопады обрушились на юг США. Ряд штатов оказались заблокированными и недосягаемыми, поскольку для местных чиновников это диковинка и они не знакомы с подобными катаклизмами. Про снегоуборочную технику они слышали только в новостях. Счет аварий идет на тысячи. Не редкость и массовые ДТП. Фиксируются перебои с электричеством. В аэропортах отменены сотни авиарейсов, и в ближайшие дни возвращения к нормальному режиму ждать не стоит. Снежный фронт не покинет регион до конца недели.