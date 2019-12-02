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Снежные штормы атакуют США

В США не утихают снегопады и сильные ветра. Под ударом стихии - штаты Нью-Йорк, Массачусетс, Калифорния и Миннесота. Тысячи путешественников, которые возвращаются домой после празднования Дня благодарения, вынуждены продлить праздничные выходные. В воскресенье около пяти тысяч рейсов были задержаны, более 700 вылетов и вовсе отменены.

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