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Снежный шторм обрушился на США - два человека погибли от остановки сердца
На США обрушился снежный шторм. Жертвами стихии по меньшей мере стали три человека. Двое погибли от остановки сердца во время уборки снега. Третий перевернулся на снегоуборочной машине.
Всего за час в отдельных районах штата Нью-Йорк выпало рекордное количество осадков - 1,82 метра. Власти запросили федеральную помощь и привлекли национальную гвардию к ликвидации последствий.
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