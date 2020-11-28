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Снежный шторм в Исландии

Столица Исландии Рейкьявик оказалась во власти непогоды. Сильнейший ливень сменился снегопадом. Разгул стихии сопровождался шквалистым ветром с порывами до 44 метров в секунду: он поднял 15-метровые волны. В некоторых районах образовались подтопления. Водители с трудом передвигались по заметенным снегом дорогам.

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