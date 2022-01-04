Снежный шторм в США: есть жертвы

Не только ковидная волна, но и стихия накрыла США. Из-за мощных снегопадов в столице и соседних штатах произошло массовое отключение энергоснабжения. Всего зафиксировано более 850 случаев отключения электричества. На время остановили работу госучреждения, а президент Байден из-за снежного шторма на протяжении получаса не мог выйти из своего самолета, возвращаясь с каникул.