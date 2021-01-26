Снежный циклон "Ларс" обрушился на Польшу, тем самым оставил более 80 тысяч поляков без электричества. В некоторых районах страны снежный покров уже достигает 30 сантиметров, и это не предел. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ситуация может значительно ухудшиться. Всего за несколько часов спасательную службу для устранения последствий обильных осадков вызывали уже более 600 раз.

