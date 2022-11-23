Снос исторического наследия в Латвии спонсирует Фонд Сороса

За сносом памятников советским солдатам в Латвии стоит компания Джорджа Сороса - она не только входит в правительственную группу по данному вопросу, но и позволила себе затребовать отчет о ходе работы по демонтажу. Ранее Рижская дума все эти данные засекретила, но представителям Сороса предоставила всю интересующую их информацию. Власти оправдывают это тем, что они принимают участие в демонтаже советских мемориалов и оказывают материальную помощь. Согласно решению латвийских властей, в стране идет кампания по сносу 69 советских памятников.