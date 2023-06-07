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Сноуден объяснил, почему остался в России
Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, но другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности. Об этом беженец заявил винтервьюГлену Гринвальду, пишет sb.by.
"В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей", - пояснил Сноуден.
Экс-сотрудник спецслужб США уточнил, что во время своего 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" обращался ко многим государствам в поисках политического убежища, но некоторые страны опасались реакции США, а другие - не были уверены в возможности обеспечить его безопасность.
"Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", - подытожил экс-сотрудник АНБ.
Фото:РИА Новости
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