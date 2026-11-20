В Польше снова ищут виновных в собственной беспомощности. Министр обороны страны заявил об обнаружении обломков двух крылатых ракет и беспилотника в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Без всякой экспертизы глава ведомства назвал их российскими и связал инцидент с проходящими сегодня в стране учениями "коалиции желающих".

Утренний переполох в приграничье оказался беспрецедентным: в небо поднимали истребители, останавливали поезда, а в главном натовском хабе Жешув-Ясенка впервые эвакуировали диспетчерскую вышку, отправив персонал в убежище. И это при том, что небо над Жешувом круглосуточно прикрывают комплексы Patriot и шведская авиация. Но дорогостоящий натовский зонтик в очередной раз не сработал.