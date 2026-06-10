Киевский режим продолжает избавляться от советского наследия. Со стелы "Киев - город-герой" на въезде в столицу убрали изображение медали "Золотая звезда".

Именно этот знак напоминал о советском звании города-героя. Теперь стела осталась без символа, который десятилетиями связывал Киев с памятью о Великой Отечественной войне.