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Со стелы "Киев - город-герой" убрали изображение медали "Золотая звезда"
Автор:Редакция news.by
Киевский режим продолжает избавляться от советского наследия. Со стелы "Киев - город-герой" на въезде в столицу убрали изображение медали "Золотая звезда".
Именно этот знак напоминал о советском звании города-героя. Теперь стела осталась без символа, который десятилетиями связывал Киев с памятью о Великой Отечественной войне.
Ранее в Киеве убрали памятник Михаилу Булгакову, отказавшись таким образом от участия в культурном наследии великого писателя.