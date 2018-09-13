Со стороны Атлантики к США приближается ураган "Флоренс"
Приблизительно 300 000 человек уже покинули Южную Каролину. Со стороны Атлантики приближается к США ураган "Флоренс". Губернатор говорит, что свои дома придется покинуть примерно миллиону жителей. А в зоне от Вирджинии до Алабамы проживают более 25 миллионов человек.
Тем временем тропический шторм "Оливия" уже обрушился на восточную часть Гавайских островов. Скорость порывов в эпицентре стихии - 75 километров в час. Синоптики говорят, что на островах сегодня выпадет до 40 сантиметров осадков. Ураган 4-й категории "Оливия" провел около недели в Тихом океане, не выходя на сушу.