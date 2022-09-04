Собака застрелила человека в Ленинградской области

В Ленинградской области собака случайно выстрелила из карабина в 47-летнего мужчину, от чего тот скончался, сообщает Радио Sputnik

Инцидент произошел в ночью. Мужчина, два его товарища и собака отправились на охоту. Предполагается, что мужчины сложили ружье и карабин на заднее сиденье автомобиля, там же сидела собака, а погибший стоял на улице и курил.

"По предварительным данным, пес каким-то образом привел в действие спусковой механизм карабина, не поставленного на предохранитель, - пуля пробила дверь, раздробила руку и попала в печень", - говорится в сообщении.

В полиции предположили, что пострадавший скончался от кровопотери. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.